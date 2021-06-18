На кладбищах Нижнего Тагила участились случаи краж металлических оградок

На кладбищах Нижнего Тагила неизвестные срезают оградки и скамейки, расположенные вокруг могил, сообщает URA.RU со ссылкой на посетителей погоста. Об одном из инцидентов сообщил URA.RU официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

«Мы пришли на кладбище “Пихтовые горы” и увидели, что оградки у могил наших родственников нет. Обратились к смотрящему, он сказал, что территория кладбища не охраняется и что ничем помочь не может. Нам пришлось обтянуть земельный участок лентой», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что такие случаи на кладбище происходят часто.

«На другом захоронении моя знакомая осенью поставила мужу столик и скамейку. Весной обнаружилось, что кто-то срезал всё подчистую», — рассказал источник.

Смотрящий кладбища «Пихтовые горы» в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что тагильчане часто жалуются на разорение могил. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что на данный момент установить, кто совершил хищение, не удалось, работа в данном направлении продолжается.

Другой случай вандализма был зафиксирован на кладбище в посёлке Горбуново.