На кладбищах Нижнего Тагила участились случаи краж металлических оградок

На кладбищах Нижнего Тагила неизвестные срезают оградки и скамейки, расположенные вокруг могил, сообщает URA.RU со ссылкой на посетителей погоста. Об одном из инцидентов сообщил URA.RU официальный представитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.
«Мы пришли на кладбище “Пихтовые горы” и увидели, что оградки у могил наших родственников нет. Обратились к смотрящему, он сказал, что территория кладбища не охраняется и что ничем помочь не может. Нам пришлось обтянуть земельный участок лентой», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что такие случаи на кладбище происходят часто.
«На другом захоронении моя знакомая осенью поставила мужу столик и скамейку. Весной обнаружилось, что кто-то срезал всё подчистую», — рассказал источник.
Смотрящий кладбища «Пихтовые горы» в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил, что тагильчане часто жалуются на разорение могил. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» заявили, что на данный момент установить, кто совершил хищение, не удалось, работа в данном направлении продолжается.
Другой случай вандализма был зафиксирован на кладбище в посёлке Горбуново.
«Информация поступила от 73-летней жительницы в городской отдел полиции № 16. В период с конца мая по 16 июня злоумышленники похитили внутреннюю часть одной стороны забора, который состоит из четырёх сторон. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 (кража). Сыщики уголовного розыска отрабатывают пункты лома цветметалла, а также проверяют алиби граждан, ведущих аморальный образ жизни», — рассказал URA.RU Горелых.