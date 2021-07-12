На карьере под Нижним Тагилом во время дайвинга утонула женщина

Фотограф Елена Мормоль погибла во время дайвинга на Лазурном карьере под Нижним Тагилом. Трагедия произошла днём 10 июля, сообщает Е1. Елене было 49 лет. У неё осталось трое детей, в том числе ребёнок, которому поставлен диагноз ДЦП.

По словам одного из дайверов, Елена увлеклась дайвингом в марте этого года. Она прошла курс обучения и получила сертификацию. Это погружение было для неё любительским, нырять можно было без сопровождения инструктора.