На капитальный ремонт Демидовской больницы в Нижнем Тагиле из регионального бюджета направлено 140 млн рублей

На капитальный ремонт Демидовского госпиталя в Нижнем Тагиле губернатором Евгением Куйвашевым направлено 140 млн рублей. Средства стали доступны благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» для достижения ключевых показателей национального проекта «Здравоохранение» в части развития амбулаторной службы уральских больниц. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Памятник архитектуры и культурного наследия начали восстанавливать ещё в прошлом году. Строители уже выполнили монтаж внутренних перегородок в основном корпусе, отреставрировали историческую кирпичную кладку стен, отремонтировали и усилили межэтажные перекрытия. Сейчас идёт этап завершения кровельных работ, прокладываются электрические и сантехнические коммуникации, штукатурятся стены внутренних помещений. Стоимость ремонта основного корпуса составила почти 90 млн рублей.

На днях стартует второй этап работ. Подрядчик отремонтирует два сохранившихся флигеля архитектурного ансамбля старейшего медучреждения, восстановит массивную ограду из красного кирпича с коваными воротами и облик двухэтажного корпуса в стиле ампир.

Мастера воссоздадут в первозданном виде одноэтажные здания общей площадью 1,3 тысячи квадратных метров, расположенные справа и слева от главного корпуса поликлиники. Строители заменят двери, окна, кровлю, проведут отделку внутренних пространств, отремонтируют подвал и чердачные помещения. При реставрации фасада здания будут воссозданы утраченные элементы лепнины. На выполнение этих работ направлено 49 млн рублей.

«Все эти объекты относятся к памятникам культурного наследия. Заводской госпиталь — носитель бесценной информации о прошлом, символ неповторимой атмосферы ушедшей эпохи, которую нам, потомкам, предстоит воссоздать. В связи с этим сотрудники подрядной организации выполняют архисложную задачу: бережную реставрацию одной из реликвий Урала в совокупности с передовыми техническими и строительными решениями. Такой подход позволит адаптировать госпиталь XIX века к требованиям медицины XXI столетия», — рассказал главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

В дальнейшем планируется благоустроить территорию госпиталя: оборудовать новые проезды, восстановить газоны, тротуары, дорожки, установить там светильники, скамейки и урны. Все основные работы должны быть завершены в этом году. На время ремонта основного корпуса Демидовской больницы приём пациентов организован в другом подразделении, которое расположено в центре города. В настоящее время к поликлинике прикреплено более 15 тысяч тагильчан, ежедневно её посещают порядка 250 человек.

Отметим, за капитальный ремонт больницы взялась екатеринбургская компания «Инвестпром», которая стала единственным участником электронного аукциона. Подрядчика удалось найти с седьмого раза. Работы по капитальному ремонту 200-летнего здания начались в октябре 2022 года и должны быть выполнены до конца июля 2023 года. Но работники уже заявляли, что есть вероятность не уложиться в сроки из-за удорожания материалов. По их словам, дата сдачи объекта может отклониться на три месяца. Здание дневного стационара и физиотерапевтического отделения Демидовской больницы будет ремонтировать тагильская компания «НС-ГРУПП».