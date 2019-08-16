На кандидата в депутаты Госдумы по Серову Евгению Чудновец пожаловались из-за продажи игрушек

На кандидата в депутаты Госдумы по Серовскому одномандатному округу от ЛДПР, активистку Евгению Чудновец подали жалобу с требованием проверить достоверность сведений о её доходах, пишет Znak.com.

Информацию о жалобе подтвердили в пресс-службе избиркома Свердловской области: неизвестный заявитель считает, что кандидат не указала в декларации доходы от продажи мягких игрушек.

«Жалоба не подписана заявителем. Указан только электронный адрес. Поэтому считать её полностью анонимной нельзя. Она будет в установленном порядке зарегистрирована и рассмотрена ИКСО в течение пяти дней», — сообщили в пресс-службе избиркома.

Ранее Евгения Чудновец писала в Facebook о том, что продаёт сшитые ей мягкие игрушки. Она предлагала купить плюшевую корову или овечку за 2,5 тысячи рублей. Удалось ли ей что-то продать — неизвестно. Согласно официальной декларации, поданной в избирком, её доход за 2018 год составил ноль рублей, на счетах у кандидата также нет средств.

Напомним, довыборы в Госдуму по Серовскому округу пройдут в единый день голосования 8 сентября. Место стало вакантным после того, как депутат Сергей Бидонько был назначен вице-губернатором Свердловской области. Кроме Чудновец, в выборах участвуют биатлонист Антон Шипулин («Единая Россия»), Ирина Скачкова («Яблоко»), Алексей Коровкин («Справедливая Россия»), Габбас Даутов (КПРФ), Дмитрий Зенов («Коммунисты России») и Игорь Рузаков («Зелёные»).