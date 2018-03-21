На Камчатке ведущую радиостанции отстранили от эфира за сравнение избирателей с приматами

На Камчатке ведущую «Радио СВ» Росину Буданс отстранили от эфира за сравнение 74% избирателей с приматами, со ссылкой на гендиректора радиостанции Виталия Кима передаёт «Камчатка-информ». Выборы Буданс сравнила с «балаганом» и напомнила о «сказочно красивых вбросах в избирательные урны» в регионе.

«Стабильность. Так, кажется, вы это называете? Стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов, стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально-значимых профессий едва сводят концы с концами», — заявила она.

Радиоведущая добавила, что ей всё чаще кажется, что она живёт в стране, где «74% граждан — это приматы».

После высказывания ведущей краевой избирком потребовал от редакции извинений. В комиссии решили, что Буданс, говоря о вбросах, имела в виду ролик, смонтированный из записей с камер на участке № 36 в Петропавловске-Камчатском.

«Ролик целенаправленно смонтирован так, чтобы сложилось впечатление, что там нарушение. Мы направили в адрес редакции диск с полной записью с 36-го участка, чтобы на радиостанции могли убедиться в том, как проводилось тестирование аппаратуры», — сообщила председатель комиссии Инга Иринина.

Редакция радиостанции извинилась перед избиркомом и перед всеми жителями Камчатки. Редактор эфира «Радио СВ» Роман Жуков отметил, что «мнение отдельно взятого ведущего может не совпадать с мнением редакции и всего коллектива», «на то она — свобода слова». Буданс также признала, что вела себя непрофессионально, и принесла извинения всем, кого задела, говорится в заявлении редакции. Виталий Ким уточнил «Камчатке-информ», что ведущую отстранили на время разбирательств. Буданс сказал агентству «Кам 24», что не собиралась никого оскорблять, а просто жёстко, но в рамках приличий выразила собственное мнение.