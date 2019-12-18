На Камчатке мужчина умер во время операции из-за дефицита расходных материалов

В камчатской краевой больнице скончался 71-летний мужчина, для которого не хватило расходных материалов, со ссылкой на заведующего отделением рентгенхирургии Регионального сосудистого центра Андрея Кубанова пишет «Кам 24».

По его словам, пенсионер поступил в больницу 17 декабря с инфарктом миокарда, мужчине требовалась срочная операция. Однако оперативно помочь мужчине не могли, так как в больнице остался только один коронарный микропроводник, а для проведения операции в нормальном режиме их нужно не менее пяти. На следующий день, 18 декабря, в медицинское учреждение доставили необходимые расходные материалы, пациенту начали делать операцию, однако во время неё он умер.

По словам Кубанова, заявку на инструментарий медики направляли ещё летом. 13 декабря они указывали, что осталось всего 13 коронарных микропроводников необходимой жёсткости, и предупреждали, что их хватит на «три-четыре» дня. В региональном Минздраве сообщили, что проведут разбирательство по факту ЧП, и заявили, что сейчас в больнице достаточно необходимых расходных материалов. Между тем ситуацией заинтересовались следователи, представители СК начали доследственную проверку.