​​​​​​​«На каблуках я летаю как бабочка»: 16-летний танцор из Нижнего Тагила — о своей страсти к vogue, хейтерах и преподавании

Данилу Гузенко 16 лет. Он единственный в Нижнем Тагиле юноша, который танцует в стиле vogue. Этот вид танца отличается быстрыми движениями руками, вычурной, манерной подиумной походкой и эмоциональной игрой. Несмотря на юный возраст, парень уже преподаёт танцы в E-dance studio. Журналист АН «Между строк» пообщалась с Данилом и узнала, каково ему танцевать на каблуках и как тагильчане реагируют на его яркую внешность.

Юноша занимается танцами всего два года. Говорит, если человек хочет танцевать, ему ничего не помешает. В 14 лет он записался в студию DRIVE dance, где занимался год. Потом решил самостоятельно изучать технику: ездил на мастер-классы в другие города к разных вогерам, ходил на балы (так называются баттлы, где танцоры соревнуются между собой). Самообучение продлилось год.

«В 15 лет я впервые надел каблуки (часто vogue танцуют именно на каблуках). Мне подарила их девочка на одном балу, потому что ей они были не нужны. Когда я встал на каблуки, я полетел в хорошем смысле. Я полетел как бабочка. Мне было в них максимально удобно танцевать. Это кайф», — делится Данил.

Постепенно о молодом танцоре начали узнавать в профессиональных кругах, юношу пригласили преподавать vogue в тагильскую студию Ladies Dance Studio.

«Сначала я работал в Ladies, но график меня не устраивал. Из-за учёбы я часто не успевал на занятия, поэтому быстро оттуда уволился. Но как-то мне позвонили из E-dance studio и говорят: “Это Данил, который танцует vogue? Не хотите к нам устроиться?” В субботу я сходил на собеседование, меня взяли. Я не суперизвестный, но меня многие знают. Я единственный мальчик в Тагиле, который танцует vogue», — рассказывает Данил Гузенко.

Сейчас Данил преподаёт хореографию одновременно в двух студиях E-dance: на Вагонке и на Гальянке. У него занимаются восемь человек, почти все — его ровесники, но есть одна девушка, которой 25 лет.

«Если у меня хорошая техника, почему я не могу преподавать? Законодательство — это тупо. Сейчас многие работают в 16-17 лет преподавателем. Это же не русская народная хореография, это не балет. Это современные танцы — это vogue!» — говорит танцор.

Юноша совмещает работу с учёбой — учится в педагогическом колледже № 2 на воспитателя. Говорит, что выбрал эту специальность от безысходности: два раза завалил ОГЭ по математике, а когда всё же смог пересдать экзамен, все бюджетные места были заняты. Оставался один вариант — пойти на воспитателя.

«Мне вообще было не до учёбы. Мне не интересна была эта скучная математика. Я просто весь ушёл в танцы. Меня тянет плясать, я кайфую от vogue. Иногда могу потанцевать хип-хоп, дэнсхолл, джаз-фанк», — говорит юноша.

После окончания педколледжа Данил хочет получить медицинское образование. Танцы как основной вид заработка не рассматривает.

«Танцы — это хобби, но я хочу нормальное образование, с которого я буду получать большие деньги», — делится подросток.

Данил часто сталкивается с непониманием из-за своего яркого внешнего вида. Говорит, что его могут оскорбить незнакомые люди за серёжки в ушах, пирсинг в носу и танцы на каблуках.

«Мама нормально всегда реагировала на мои изменения, единственное, она говорила, что каблуки сейчас не в моде, якобы в моде кроссовки. Она всегда хотела, чтобы мне было хорошо. Отчим боится, что меня побьют. Несколько раз говорил: “Сними серёжки. Люди не так поймут”. А так он тоже нормально к этому относится», — рассказал Данил.

У Данила есть мечта: он хочет попасть в Дом vogue (танцоры в стиле vogue объединяются в коллективы единомышленников, так называемые Дома. — Прим. ред.). В данный момент больше всего ему нравится House Of Revlon, но, чтобы попасть в этот дом, нужно убедить Отца и Мать (так называют основателей Дома) в своём профессионализме. Для этого нужно регулярно посещать балы — Данил уже был на балах в Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Через несколько лет молодой человек планирует уехать из Нижнего Тагила насовсем.

«В 22 года примерно можно будет сваливать из Тагила. А пока я хочу развивать в этом городе танцы», — говорит Данил.

30 октября танцор организует в Нижнем Тагиле vogue-вечеринку (16+). На неё приедет вогер Son Beyonce Revlon из Тюмени и танцовщица Marina Ferre из Екатеринбурга. Они проведут мастер-классы по vogue. Также все желающие танцоры смогут поучаствовать в баттлах или посетить мероприятие в качестве зрителей. Вечеринка пройдёт в 17:30 в студии E-dance (ул. Носова, 1). Дресс-код — осенний вайб.