На избирательном участке в Волгограде умер кандидат в депутаты от КПРФ

В единый день голосования на избирательном участке в Волгограде скончался кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда».

По информации издания, 49-летнему полковнику Чистякову стало плохо во время нахождения на одном из избирательных участков города. Приехавшая скорая помощь не смогла спасти кандидата в депутаты.

Как пишет Znak.com, Вадим Чистяков был выдвинут по партийным спискам Сталинградским обкомом КПРФ. 30 сентября ему должно было исполниться 50 лет.