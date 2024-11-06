На Исинском тракте в Нижнем Тагиле произошло ДТП с пострадавшими

Лобовое ДТП произошло 4 ноября около 12:00 на 7 км Исинского тракта. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на тагильскую Госавтоинспекцию, 60-летний водитель на Renault Duster не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Lada Largus. Иномарка вылетела в кювет, где столкнулась с деревом и перевернулась. В аварии пострадали оба водителя и пассажиры Duster.

Сотрудники ГАИ установили факт ненадлежащего содержания трассы и выдали ответственной за дорогу организации предписание на устранение нарушений. Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог).