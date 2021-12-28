На «Госуслугах» теперь можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным

На портале «Госуслуги» заработал сервис для оформления выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином. Об этом ТАСС сообщили в Минцифры РФ.

Компенсационная выплата устанавливается человеку, если он ухаживает за инвалидом I группы, за человеком старше 80 лет или за престарелым, нуждающимся в уходе по заключению лечебного учреждения. Кроме того, ежемесячная выплата устанавливается в случае осуществления ухода за ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет и за инвалидом с детства I группы.

Для того чтобы оформить выплату от государства, ухаживающий не должен работать, обязан проживать на территории России и иметь подтверждённую запись на «Госулугах». При этом не нужно быть родственником или близким человеком того, за кем осуществляется уход. Необходимо только согласие на помощь со стороны инвалида или пожилого человека.

«На “Госуслугах” заработал новый социальный сервис для граждан, запущенный Минцифры России совместно с Минтрудом России и Пенсионным фондом Российской Федерации. Теперь в режиме реального времени можно подать заявление в ПФР о назначении выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином», — говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что период ухода будет засчитан ухаживающему гражданину в страховой стаж и отражён на индивидуальном лицевом счёте, что окажет влияние на размер будущей пенсии.