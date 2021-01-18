Происшествия

На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии сошла лавина, под снегом могут находиться до 12 человек

18.01.2021 17:34
На горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии сошла лавина, под снегом могут находиться до 12 человек

В Карачаево-Черкесии у горы Мусса-Ачитара произошёл сход снежной лавины на горнолыжную трассу, со ссылкой на источники пишут «Интерфакс» и ТАСС.

В МЧС подтвердили сход снежной лавины на горнолыжной трассе. Под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, повреждено кафе. Под снегом могут находиться от четырёх до 12 человек, в том числе несколько детей. Сейчас ведётся поиск людей.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что лавина могла сойти в результате принудительного спуска, который устраивают на лавиноопасных участках с использованием взрывчатки.

Фото: Управление КЧР по ГО, ЧС и ПБ / ТАСС
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