На горнолыжном курорте Шерегеш мужчина погиб, наткнувшись на собственную лыжу

Житель Новосибирской области погиб на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш. Во время скоростного спуска 35-летний мужчина наткнулся на собственную лыжу.

«Турист катился по лыжной трассе, набрал большую скорость, замешкался на повороте, на развилке свернул на более крутой участок, упал и наткнулся на собственную лыжу. Большая кровопотеря, травматический шок», — рассказали ТАСС в пресс-службе администрации Таштагольского района Кемеровской области.

Приехавшие на место ЧП спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его медикам. Скорая помощь отвезла мужчину в центральную районную больницу, где ему провели операцию. Но вечером 11 января он умер в реанимации.

Местные власти заявили, что готовы оказать семье погибшего помощь в транспортировке тела.