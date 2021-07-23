На горе Белой в последний день июля соберутся горные велосипедисты со всего Урала

31 июля на горе Белой пройдёт третий этап традиционного кросс-кантри-веломарафона «Седой Медведь — 2021» (16+). Соревнования проводятся с 2015 года среди спортсменов Свердловской области и других регионов страны.

«На марафон по суровым уральским лесам уже успели зарегистрироваться спортсмены из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Красноуральска, Первоуральска и других городов. Участники марафона смогут проехать по территории Висимского заповедника, увидеть месторождения золота и платины начала XIX века и старые прииски», — говорят организаторы конкурса.

Весь путь составит 65 километров с набором высоты 1600 метров. Участников поделят на категории: мужчины 16–29 лет, мастера 30–44 лет, ветераны (45+) и леди (16+). Трассу оборудовали разметкой, также по пути следования велосипедисты смогут перекусить, а на финише участников гонки накормят полноценным обедом.

Поучаствовать в веломарафоне можно, зарегистрировавшись по ссылке до 30 июля. Регистрационный взнос при предварительной регистрации составит 900–1000 рублей. В день соревнований — 1200 рублей. Победителям гонки вручат призы от спонсоров.