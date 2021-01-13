На гастроужин уральской кухни в «АртРезиденцию» съедутся гости из Москвы, Тюмени и Екатеринбурга 

23 января на территории старого демидовского завода в Черноисточинске состоится гастрономический ужин от участников проекта «Аутентичная уральская кухня» (АУК). Шеф-повара ведущих ресторанов Екатеринбурга и Перми будут угощать гостей блюдами уральской кухни в атмосферном антураже.

Проект АУК появился в 2020 году и объединил поваров из Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска, Перми, Тюмени, Новосибирска и даже южных Краснодара и Симферополя. Концепция проекта заключается в привлечении интереса к региональной кухне и развитии гастрономического туризма. В прошлом году организаторы провели несколько фестивалей уральской кухни и четыре гастроужина.

В ресторанах городов — участников проекта с 11 по 24 января проходит фестиваль аутентичной уральской кухни. Меню составляли шеф-повара заведений, и каждый гость мог познакомиться с интересными блюдами из локальных продуктов.

«Ужины проекта всегда проходят в необычных локациях, потому что мы стараемся отражать историю Урала, чтобы место отражало нашу концепцию. Мы узнали о заводе в Черноисточинске, место нам очень понравилось — очень атмосферное, очень красивое. Интересно, что как раз сейчас оно получило новую жизнь», — говорит пиар-менеджер проекта АУК Анна Баранова.

На гастроужинах, помимо дегустаций, проходят настоящие кулинарные шоу, однако количество гостей на них ограничено форматом — 20–25 человек. На ужин в «АртРезиденции» билеты были забронированы в течение пары дней, заявки поступили не только из Екатеринбурга, но и из Тюмени и Москвы. Жителям Черноисточинска и Нижнего Тагила обещают провести дегустацию уральских блюд уже этим летом.

«Разумеется, в тёплое время года намного больше возможностей. В этот раз мы посмотрим, как работается поварам на площадке, а площадка посмотрит на нас. Я надеюсь, что летом мы обязательно вернёмся в новом формате, доступном для более широкого круга людей, потому что ужин — это всё-таки закрытая, камерная история», — рассказала «Афише МС» Анна Баранова.

Добавим, что в эту субботу, 16 января, с 12:00 до 17:00 в «АртРезиденции» будет организована увлекательная культурная программа. Гостей ждут экскурсии в музей наличников и по окрестностям посёлка, мастер-классы по лепке из глины, по созданию свечи, по росписи медового пряника, по мыловарению. В 16:00 детский театр «Ку-кушка» и фольклорный коллектив «Счастье» покажут музыкально-театрализованное шоу «Рождественские вечёрки».