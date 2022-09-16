На Гальянке пожилой автоледи стало плохо за рулём и она снесла столб

Накануне, 15 сентября, около полудня на Уральском проспекте, 101 Reno Megan врезался в столб наружного освещения. За рулём иномарки находилась 69-летняя женщина, рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Виновница ДТП водит авто всего три года, к административной ответственности привлекалась один раз. В результате аварии пенсионерка получила ушиб грудной клетки, в момент происшествия она находилась в автомобиле одна.

«Автомобиль двигался со стороны улицы Удовенко в сторону Уральского проспекта, но при повороте женщина почувствовала себя плохо и, не справившись с управлением, врезалась в опору электропередач», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Светалана, пенсионерка сама вызвала эвакуатор. Когда свидетельница аварии фотографировала автоледи, та показала ей язык.