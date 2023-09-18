На Гальянке неизвестные ездят на машинах по тротуару (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на Гальянке, около магазина «Монетка» на​ Черноисточинском шоссе, 15а, неизвестные водители ездят на машинах по тротуару и паркуют там автомобили. Об этом сообщают жители города в паблике во «ВКонтакте» «Тагил без ям».

«Регулярно на дублёре Черноисточинского шоссе ездят по тротуару. Они говорят, что не могут отличить проезжую часть от тротуара. После этого не стоит удивляться, что в Нижнем Тагиле везде ставят заборы и лежачие», — возмущается подписчик сообщества.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, такое поведение водителей недопустимо и является грубым нарушением ПДД. В ведомстве отметили, что нарушители будут установлены и привлечены к административной ответственности.

«Водитель автомобиля Honda нарушил пункт 9.9 ПДД РФ, за что предусмотрена административная ответственность по ст. 12.15 ч. 2 КоАП РФ. Движение по тротуарам запрещено, штраф составляет 2000 рублей. На участке дороги есть занижение бордюра, оно предусмотрено для передвижения по пешеходному переходу маломобильных граждан», — сказали в ГИБДД.