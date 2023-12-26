На Гальянке две девушки украли новогоднюю ель (ВИДЕО)

В ночь на 24 декабря две девушки украли праздничную ель, установленную во дворе дома № 3 на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Искусственное дерево жители близлежащих домов приобрели на собственные средства в прошлом году, чтобы создать себе и своим детям праздничное настроение. Наряжали ель тоже всем двором, поэтому очень расстроились, когда утром не обнаружили дерево на привычном месте.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, жильцы увидели, что две девушки украли дерево и затащили его в один из подъездов дома. Позже выяснилось, что воровки были в гостях у местного жителя. По факту кражи полиция начала проверку.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» ИА «Все новости» пояснили, что личности девушек установлены, а дерево возвращено на прежнее место. При этом жильцы утверждают, что конструкция ели пришла в негодность и её уже не починить, соответственно, праздничный вид дерева безнадёжно испорчен.