На фестивале «Уральский Вудсток» в Черноисточинске на главной сцене выступят группы «ТимерТау» и «Море гор»

Хедлайнерами фестиваля в стиле «Уральского Вудстока» Funny Hills (12+) в Черноисточинске станут группа «Море гор», а также «ТимерТау», в которой играют два музыканта из действующего состава «Агаты Кристи». Помимо указанных коллективов, поднимать настроение гостям «АртРезиденции» в субботу будут ещё несколько исполнителей, в том числе группа BuDa Love, DJ BiMax и DJ Amadeus.

Уральский фестиваль в стиле хиппи-шик обещает интересную программу. Все желающие смогут позаниматься йогой, попеть мантры, сходить в поход на гору, узнать предсказание гадалки, научиться рисовать мехенди и сделать оригинальные кадры в фотозоне с хиппи-мобилем.

Также организаторы приготовили для гостей лекции на темы: «Основы васту-архитектуры, или Как построить дом в гармонии с природой», «Порталы в другие миры и как ими пользоваться», «Метафорические ассоциативные карты», «Многогранность системы Рейки. Как гармонизировать свою жизнь с помощью энергопрактик», «Ткачество травами и цветами в пространстве любви».

На тематической ярмарке «О, бохо мой!» отдыхающие смогут приобрести аксессуары в стиле бохо (стиль сочетает в одном образе элементы цыганского стиля и хиппи. — Прим. ред.), посуду ручной работы, корзины, сумки, мыло и косметику.

Тематическая богемная вечеринка пройдёт 19 июня с 13:00 до 21:00 в посёлке Черноисточинск на Кирова, 2а. Добраться до «АртРезиденции» можно на личном авто или от вокзала автобусами № 104, № 104Б Нижний Тагил — Черноисточинск.

Участие в фестивале платное — 500 рублей. Билеты можно приобрести заранее здесь или в день мероприятия.