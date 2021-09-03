На фасаде школы № 32 появилась табличка в память о легендарном педагоге Нижнего Тагила

На фасаде школы № 32 Нижнего Тагила появилась мемориальная табличка в честь её бывшего директора Василия Агеносова. Легендарный педагог был ветераном Великой Отечественной войны, участником блокады Ленинграда, имел множество наград, сообщает газета «Тагильский рабочий».

Василий Агеносов родился в 1924 году. Воевал на Северо-Западном и Прибалтийском фронтах. Был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «30 лет Победе над Германией».

С 1957 по 1985 год Василий Георгиевич был директором школы № 32. При его руководстве школа стала ведущей в лингвистическом образовании города. Сегодня здесь изучают четыре языка: помимо русского, это английский, немецкий и французский.

После окончания войны Василий Агеносов называл школу «гвардейской», так как среди педагогов и учеников было много тех, кто пережил войну. В 2021 году школа празднует своё 85-летие.

По словам директора школы № 32 Галины Масликовой, для образования Нижнего Тагила Василий Георгиевич является значимой фигурой, а традиции, которые он заложил, до сих пор поддерживаются в учебном заведении.

Добавим, что памятные доски директорам-фронтовикам появятся и на других школах города: № 50, 23, 7, 87, 70 и 90.