На ЕВРАЗе стартовала неделя безопасности

Сегодня, 18 апреля, на предприятиях ЕВРАЗа стартовала традиционная неделя безопасности. В этом году главная тема недели — культура безопасности. На предприятиях пройдут корпоративные викторины, творческие конкурсы и марафоны на тему безопасности.

Сотрудники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК совместно с ГИБДД проведут акции по дорожной безопасности на улицах города и на предприятиях, водители получат подарки. Также на проходных и в подразделениях предприятий можно будет получить полезные схемы оповещения о несчастном случае с телефонами диспетчерских служб и памятки по инструментам риск-управления.

Для детей и подростков в подшефных учебных заведениях металлурги и горняки проведут уроки безопасности. На них специалисты расскажут о правилах безопасности на улице, в быту и на работе. Кроме того, дети сотрудников ЕВРАЗа из Нижнего Тагила и Качканара примут участие в конкурсе фотографий «Безопасность начинается дома» (0+).

В 2021 году на мероприятия по безопасности в дивизионе «Урал» выделили около 1,5 млрд рублей. На ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК продолжают внедрять систему блокировки оборудования LOTO, которая не позволяет агрегату работать во время его ремонта. В подразделениях заменяют кабины, краны и переводят работу на дистанционное управление. В 2021 году все мостовые краны были оснащены системами самоспасения для эвакуации с высоты и системами пожаротушения.

Также на предприятии модернизируют систему аспирации и установки вакуумной пылеуборки. Заменяют освещение, закупают специальные средства индивидуальной защиты для снижения нагрузки на органы зрения и слуха. Работники горячих цехов регулярно получают минеральную воду, витамины и компенсационные выплаты на молоко. Все сотрудники имеют возможность пройти плановые медосмотры и обследования, бесплатно вакцинируются и получают санаторно-курортное лечение на льготных условиях.

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