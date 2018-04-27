На ЕВРАЗе подвели итоги Недели безопасности

В преддверии Всемирного дня охраны труда на уральских и сибирских предприятиях ЕВРАЗа в пятый раз прошла Неделя безопасности. По информации пресс-службы компании, в рамках мероприятия управляющая команда во главе с президентом Александром Фроловым провела ежемесячный комитет по охране труда и промышленной безопасности на ЕВРАЗ НТМК. Руководители ключевых предприятий и функций посетили доменный цех и коксохимическое производство комбината, а также обсудили, какие производственные процессы следует улучшить для недопущения травм. Также Фролов вручил благодарственные письма лидерам дивизиона «Урал» по охране труда и промышленной безопасности.

«На проходных Нижнетагильского меткомбината и Качканарского ГОКа прошла акция “Я выбираю безопасность”: сотрудники обещали друг другу работать безопасно, фотографировались и получали памятные подарки. Водителям, въезжавшим на территорию, ещё раз напомнили о необходимости пристёгиваться и использовать сигнальный жилет со светоотражающими элементами. В столовых ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа волонтёры собрали более двух тысяч сигарет, обменяв их на пачки сока. В последний день Недели гостей в столовых угощали сувенирами, напоминающими о безопасности», — рассказали АН «Между строк» в ЕВРАЗе.

Кроме того, для студентов Нижнетагильского горно-металлургического колледжа прошёл семинар по правилам поведения при пожаре. Сотрудники пожарной части № 36 продемонстрировали способы спасения и научили молодёжь пользоваться огнетушителями и другим спасательным снаряжением.