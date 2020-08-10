На ЕВРАЗ НТМК в течение 5 лет полностью модернизируют производственное водоснабжение

ЕВРАЗ приступил к техническому перевооружению систем замкнутого оборотного водоснабжения на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В течение пяти лет на комбинате планируют обновить оборотные циклы производственного водоснабжения конвертерного цеха, цеха прокатки широкополочных балок, колёсобандажного и доменного цехов, а также ввести в эксплуатацию автоматизированную систему учёта энергоресурсов предприятия. Реализация проекта позволит минимизировать забор свежей воды и исключить сбросы производственных вод, сообщили в компании.

Проект будет реализован в два этапа. На первом этапе к 2023 году сбросы сточных вод сократятся на 54%, на 14% снизится забор свежей воды. К 2025 году комбинат планирует перейти на полностью замкнутый цикл водоснабжения. Инвестиции компании в первый этап проекта составят 3,5 млрд рублей.

«Снижение нагрузки на окружающую среду — в числе приоритетов ЕВРАЗа, и все новые проекты мы реализуем с учётом экологической составляющей. Сейчас завершается модернизация аспирационной установки миксерного отделения конвертерного цеха, в стадии разработки находятся проекты обновления коксохимического производства», — заявил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Для снижения воздействия на водные ресурсы на комбинате была проведена реконструкция прудка-осветлителя на реке Малая Кушва. Прудок углубили, очистили от накопленного ила, разделили на три каскадных отсека, которые соединены между собой каналами. В получившиеся прудки-осветлители были высажены водоросли эйхорния и пистия, которые являются природными биологическими фильтрами.

«В прудках-осветлителях вода отстаивается и очищается, а на выходе установлены комплексы угольных кассетных фильтров. Специалисты управления охраны природной среды регулярно берут пробы воды, проверяя её химический состав», — пояснили на предприятии.

Как отмечают в компании, ежегодно ЕВРАЗ НТМК направляет на природоохранные мероприятия более 1 млрд рублей. На комбинате действуют две современные доменные печи, запущенные в работу в 2018 и 2020 годах, которые оснащены мощными аспирационными комплексами. За последние 10 лет на НТМК выведено из эксплуатации более 20 вредных устаревших производств.