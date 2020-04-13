На ЕВРАЗ НТМК разработали инновационное колесо для грузовых вагонов

Специалисты ЕВРАЗ НТМК разработали новую конструкцию железнодорожного колеса для грузовых вагонов EV002. Низконапряжённое колесо с повышенной осевой нагрузкой предназначено для железнодорожного транспорта России и стран СНГ, сообщают в пресс-службе ЕВРАЗа.

Новое колесо обладает высокими эксплуатационными характеристиками, меньшей массой, повышенной осевой нагрузкой (до 30 тонн). Всё это позволяет увеличить срок службы колеса и перевозить больше полезного груза.

Повышенная осевая нагрузка достигнута за счёт абсолютно новой формы диска, обеспечивающей снижение напряжений в нём и уменьшение вероятности появления усталостных трещин, поясняют на предприятии. Форму разрабатывали с использованием математического моделирования. В результате была подобрана оптимальная конфигурация диска колеса, при которой возникающие напряжения оказываются минимальными.

«Представители крупнейших вагоностроительных компаний переходят на выпуск вагонов с повышенной осевой нагрузкой до 27 тонн и проявляют интерес к колёсам с низконапряжённой конструкцией диска. Такие колёса имеют увеличенный срок службы и обеспечивают возможность перевозки большей массы полезных грузов», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

Сейчас на ЕВРАЗ НТМК идёт промышленное освоение нового колеса. После прохождения сертификации будет начато промышленное производство.