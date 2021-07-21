На ЕВРАЗ НТМК появится новая линия выходного контроля железнодорожных колёс

ЕВРАЗ приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству третьей линии выходного контроля железнодорожных колёс на Нижнетагильском металлургическом комбинате. В её строительство холдинг инвестирует 25 млн долларов. Окончание работ запланировано на вторую половину 2023 года.

На новой линии появится современное оборудование: лазерные измерители геометрии, две установки ультразвукового контроля и магнитно-порошковой дефектоскопии, агрегаты для холодной маркировки колёс, роботизированная камера покраски, дробемётная установка. Помимо прочего, на новом участке построят два новых мостовых крана и склад готовой продукции.

«На ЛВК-3 (линии выходного контроля) ежегодно будут проходить проверку качества около 300 тысяч колёс. Запуск в работу новой линии позволит комбинату остановить на реконструкцию одну из действующих линий выходного контроля и не сократить при этом производство железнодорожных колёс», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Благодаря появлению новой линии комбинат сможет принять около 100 новых сотрудников.