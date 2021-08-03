На ЕВРАЗ НТМК повысилось качество стальной заготовки

На машине непрерывного литья заготовок № 4 ЕВРАЗ НТМК внедрена система предиктивной аналитики, которая помогает разливщикам стали и операторам достигать более высокого качества стальной заготовки. На проект направлено более 8,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

В расчёте модели участвуют данные с 80 датчиков, которые собирают, сохраняют и передают информацию по плавкам стали в систему. Операторы пульта управления видят в системе комплексную картину состояния оборудования и технологические параметры, а также получают рекомендации по ведению разливки. Это позволяет оперативно реагировать на отклонения в технологии и изменять скорость разливки или обжатия. Ремонтники отслеживают состояние различных агрегатов, получают аналитический прогноз по их дальнейшему состоянию и могут улучшить систему обслуживания, предупредить поломки.

Внедрение проекта предиктивной аналитики на машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) позволит снизить простои на 135 часов и получить 114 млн рублей экономического эффекта в год. Реализация проекта началась в декабре 2020 года. В ближайшее время подобную систему планируется внедрить на три другие МНЛЗ конвертерного цеха.