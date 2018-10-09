На ЕВРАЗ НТМК началась реализация крупного инвестиционного проекта стоимостью более 60 млн долларов

На ЕВРАЗ НТМК началась реализация инвестиционного проекта по расширению мощностей колёсобандажного цеха, сообщает пресс-служба компании. В планах предусмотрена оптимизация линий механической обработки, выходного контроля и прессо-прокатной линии. В частности, будут запущены две автоматизированные линии для полнопрофильной обработки железнодорожных колёс и линия выходного контроля. Также участок будет укомплектован установкой для покраски колёс. По мнению специалистов, нововведения позволят увеличить объём производства на 78 тысяч колёс в год и удовлетворить самые жёсткие требования потребителей к качеству приёмки и покраски. Инвестиции компании в проект составят около 60 млн долларов США. Запуск запланирован на 2021 год.

«В последние годы мы наблюдаем уверенный рост спроса на железнодорожные колёса в России, — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд. — Наша задача — увеличить долю компании в этом сегменте и удовлетворить растущие потребности заказчиков, поэтому мы приняли решение о расширении производства. Помимо текущего проекта, мы рассматриваем также строительство второго цеха по производству колёс мощностью 200 тысяч штук в год».

ЕВРАЗ НТМК входит в пятёрку крупнейших производителей колёс в мире. Комбинат выпускает колёса для грузового и пассажирского движения, а также локомотивные колёса. Продуктовый портфель насчитывает более 60 типов изделий, а география продаж охватывает 20 стран.