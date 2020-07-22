На ЕВРАЗ НТМК модернизировали доменную печь № 6

ЕВРАЗ НТМК завершил техническое перевооружение доменной печи № 6. Вместе с действующей домной № 7, запущенной в апреле 2018 года, они образуют самый современный доменный комплекс в России, отвечающий высоким экологическим стандартам. Выработавшая свой ресурс домна № 5 остановлена и законсервирована.

Домна № 6 оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и аспирационными установками, которые насчитывают свыше 34,5 тысячи фильтров. Техперевооружение домны № 6 со строительством современных пылегазоочистных установок наряду с другими природоохранными мероприятиями ЕВРАЗа входит в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

Доменная печь № 6 оборудована экспертной системой анализа и регулирования технологического процесса. Она позволяет определить оптимальный технологический режим и управлять доменной плавкой в автоматическом режиме, контролируя и анализируя более 12 тысяч параметров. Инвестиции в проект составили около $176 млн. Перевооружение агрегата велось 16 месяцев. Объём печи составляет 2200 м3, проектная мощность — 2,5 млн тонн чугуна в год, сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

«Запуск обновлённой домны № 6 — значимое событие не только для комбината, но и для всего Нижнего Тагила, ведь большое внимание при реализации проекта мы уделили экологической составляющей, выбирая передовые и зарекомендовавшие себя технологии. Автоматизированная система управления домной и опыт специалистов ЕВРАЗ НТМК позволят нам повысить эффективность производства, а мощные аспирационные установки — увеличить степень очистки воздуха агрегата в 2,5 раза», — отмечает вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Ожидается, что использование двух современных доменных печей на комбинате обеспечит сокращение издержек за счёт снижения количества и продолжительности промежуточных ремонтов, сокращения расхода кокса.