На ЕВРАЗ КГОКе автоматизировали процесс подготовки сырья для производства агломерата

В Качканаре ЕВРАЗ установил на горно-обогатительном комбинате 40 современных ленточных весодозаторов сырья для производства агломерата. Кроме того, на предприятии модернизировали автоматическую систему управления технологическим процессом дозирования шихты. Загрузка концентрата, известняка, кокса ведётся с соблюдением высокой точности объёмов каждого компонента.

«Для оперативного контроля качества концентрата модернизирован его автоматический пробоотборник. Это позволило стабилизировать процесс загрузки сырья, повысить качество агломерата, снизить расход кокса и выход аглоотсева, а соответственно, снизить и себестоимость готовой продукции», — уточнили на комбинате.

Сегодня технологи могут управлять всем циклом производства готовой продукции — от шихты до агломерата. Специальная система позволяет в режиме реального времени контролировать параметры производства и диагностировать состояние агрегатов.

«Обновление оборудования позволило повысить качество качканарского агломерата, в том числе за счёт высокой точности дозировки компонентов для его производства. Тагильские металлурги, в свою очередь, смогут повысить эффективность доменной плавки и качество чугуна», — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв.

По данным комбината, инвестиции в модернизацию дозаторов шихты составили около 100 млн рублей.