На ЕВРАЗ КГОК поступят новые 220-тонные самосвалы

На международной промышленной выставке ИННОПРОМ директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «БелАЗ». Вскоре большинство самосвалов грузоподъемностью 220 тонн будет задействовано на освоении Собственно-Качканарского месторождения. По соглашению, компании также обеспечат высокое качество новой техники и проведение целевого обучения водителей ЕВРАЗ КГОКа.

«Это соглашение – это продолжение нашей совместной работы, где чётко прописаны правила игры на ближайшие пять лет. Правила игры не только в поставке карьерного самосвала, но и обеспечение сервиса, обеспечение запасными частями, – говорит генеральный директор ОАО «БелаАЗ» Пётр Пархомчик. – Нас радует то, что Качканар поднимается на новую высоту. Раньше в карьере использовались самосвалы класса 136 тонн. Один из новых 220-тонных самосвалов уже сегодня находится на площадке. Второй самосвал подготовлен к отгрузке, и в этом месяце будет отгружен. В принципе мы готовы опережающими темпами производить продукцию нашим друзьям».

Первый договор о сотрудничестве компании «БелАЗ» и ЕВРАЗ КГОК подписали ещё три года назад. На этот раз совместная работа рассчитана на пять лет. За это время в планах поставить 10-12 машин. Однако, по словам генерального директора ОАО «БелАЗ», он готов увеличивать количество техники, если того потребует ЕВРАЗ.