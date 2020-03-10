На этой рабочей неделе жителей Нижнего Тагила ждут дожди и снегопады

На короткой рабочей неделе синоптики обещают жителям Нижнего Тагила плюс 8 градусов, а также дожди и сильные снежные осадки. Уже сегодня, 10 марта, в городе будет пасмурно, плюс 3 градуса днём. Завтра ожидаются дожди и плюс 6 градусов, 12 марта — плюс 8 градусов. В ночь на субботу, 14 марта, похолодает до минус 2 градусов и пойдёт снег. Ветер будет дуть преимущественно юго-западный и южный.

На юге Свердловской области с 10 по 12 марта температура воздуха будет подниматься до плюс 9 градусов в дневное время. На севере региона — опускаться до минус 2 градусов ночью. Жителей, по данным Уральского гидрометцентра, ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица на дорогах и тротуарах и юго-западный ветер с порывами до 15 м/с.