На этой неделе жителей Нижнего Тагила ждёт жара до плюс 31 градуса

В начале этой недели тагильчан ожидают жара до плюс 31 градуса и безветрие. Сегодня, 8 июня, столбики термометров поднимутся до плюс 29 градусов, во вторник — до 30 градусов выше нуля. В среду, 9 июня, синоптики прогнозируют жителям города пекло до плюс 31 градуса. В ночное время воздух будет прогреваться до 13 градусов выше нуля. Ветер будет дуть преимущественно северный и северо-западный, но слабый. К концу недели станет прохладнее, пойдёт дождь.

Жара в ближайшие дни ожидается на территории всей Свердловской области. Столбики термометров в дневное время, по данным Уральского гидрометцентра, будут держаться на уровне 25–31 градуса выше нуля. Ночью воздух сможет прогреваться до плюс 16 градусов. Прогнозируется малооблачная погода и ветер переменных направлений с порывами до 5 м/с.