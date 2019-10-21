На этой неделе жителей Нижнего Тагила ждут дожди со снегом и гололедица

На этой рабочей неделе жителям Нижнего Тагила обещают небольшие дожди со снегом и западный ветер. Температура воздуха днём будет подниматься максимум до плюс 7 градусов, ночью — понижаться до нуля градусов. На дорогах возможна гололедица. Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать скоростной режим и поменять летнюю резину на зимнюю, а пешеходам рекомендуют надеть обувь на нескользящей подошве.

В Свердловской области из-за сильной гололедицы сегодня утром ограничивали движение автобусов в сторону Алапаевска и Нижних Серёг. Автобусы не могли проехать по Кольцовскому тракту, было закрыто сообщение между Екатеринбургом и Берёзовским. В ближайшие дни проблемы с гололедицей в регионе сохранятся. Столбики термометров будут подниматься днём до 5–7 градусов выше нуля и опускаться ночью максимум до минус 5 градусов. Уральский гидрометцентр обещает свердловчанам преимущественно северо-западный ветер с порывами до 18 м/с, ледяные дожди и снег.