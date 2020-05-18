На этой неделе жителей Нижнего Тагила ожидают сильные дожди

Сильные дожди и северный ветер прогнозируют синоптики жителям Нижнего Тагила на этой неделе. 18 и 19 мая ожидается пасмурная погода и плюс 16–18 градусов в дневное время. Ночью столбики термометров будут опускаться до 4–7 градусов выше нуля. Со среды, 20 мая, начнутся дожди. Осадки прогнозируются до следующего понедельника. Дневная температура будет колебаться от плюс 13 до плюс 20 градусов. Ветер в течение недели ожидается переменчивый.

Дожди и облачная погода прогнозируются в ближайшие дни во многих городах Свердловской области. На юге региона воздух будет прогреваться днём до 19–21 градуса выше нуля, в ночное время столбики термометров опустятся до плюс 3–4 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает о северо-западном ветре с порывами до 14 м/с.