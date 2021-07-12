На этой неделе в Нижний Тагил придёт похолодание

На Средний Урал и в Нижний Тагил придёт похолодание. В некоторых районах Свердловской области ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 12 июля, в Нижнем Тагиле днём температура воздуха поднимется до +21 градуса, ночью — до +8 градусов. Во вторник, 13 июля, воздух прогреется лишь до +19 градусов, ночью похолодает до +4.

14 июля столбики термометров покажут +20 градусов, а 15 июля — +23. По прогнозам синоптиков, в перечисленные дни будет стоять солнечная погода с переменной облачностью.

А с пятницы по воскресенье в городе ожидаются кратковременные дожди. При этом температура воздуха в уик-энд составит 24–25 градусов выше ноля.