На этой неделе в Нижнем Тагиле установится не по-зимнему тёплая погода

Начало недели порадует жителей Нижнего Тагила не по-зимнему тёплой погодой. Столбики термометра не будут опускаться ниже –14°C. Большая вероятность снегопадов прогнозируется с четверга по воскресенье, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 5 декабря, в Нижнем Тагиле будет облачно и тепло. Днём воздух прогреется до –10°C, ночью — до –18°C. Такая же погода ожидается и во вторник, 6 декабря, но при этом будет солнечно.

7 декабря, в среду, ночью ожидается снегопад. В светлое время суток столбики термометров покажут –14°C, а в тёмное — около –16°C. В четверг, 8 декабря, синоптики обещают переменную облачность, до –11°C днём и –16°C ночью. 9 декабря, в пятницу, днём будет –13°C, ночью — до –16°C. Выглянет солнце.

В субботу и в воскресенье, 10 и 11 декабря, небо затянут тучи и пойдёт снег, днём термометры покажут –11°C, а ночью опустятся до –16°C.