На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до плюс 8 градусов

На этой неделе в Нижнем Тагиле будет не по-ноябрьски тепло. Если сегодня, 2 ноября, столбики термометров поднимутся максимум до плюс одного градуса, то уже 4 ноября, в День народного единства, воздух прогреется до 8 градусов выше нуля. Плюсовые температуры прогнозируются в течение всей рабочей недели. Ветер будет преимущественно юго-западный. Ближе к выходным в городе ожидаются дожди.

На севере и в горах Свердловской области в начале недели будет холодать по ночам максимум до минус 7–9 градусов. В дневное время — до минус 2–5 градусов. Уральский гидрометцентр обещает жителям региона переменную облачность без осадков, гололедицу на дорогах и ветер с порывами до 14 м/с.