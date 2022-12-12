На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до –5°C

В Нижнем Тагиле новая рабочая неделя обещает быть теплее предыдущей. Высокая вероятность снегопадов ожидается только в понедельник, а в последующие дни будет стабильно бесснежная погода, столбики термометров днём не опустятся ниже –10°C, сообщили в Уральском гидрометцентре.

В понедельник, 12 декабря, в Нижнем Тагиле будет облачно и снежно. Днём температура воздуха установится на отметке –5°C, ночью опустится до –12°C. Во вторник, 13 декабря, будет пасмурно, столбики термометров опустятся чуть ниже. Днём ожидается –9°C, а ночью похолодает до –18°C.

14 декабря, в среду, выглянет солнце, синоптики обещают до –10°C днём и –17°C ночью.

В четверг и в пятницу, 15 и 16 декабря, будет облачно, температура воздуха опустится до –8°C днём и до –14°C ночью. В пятницу ненадолго выглянет солнце.

В субботу, 17 декабря, сохранится солнечная и тёплая погода: днём будет около –5°C, ночью — до –14°C. В воскресенье на город снова опустятся тучи, но осадки маловероятны. Днём термометры покажут –9°C, а ночью ожидается до –14°C.