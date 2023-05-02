На этой неделе в Нижнем Тагиле потеплеет до +25°C

Предстоящая неделя в Нижнем Тагиле будет по-летнему тёплой, дождей не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

Во вторник, 2 мая, днём воздух прогреется до +24°C, но солнце будет скрыто за облаками, ночью похолодает до +9°C. В среду, 3 мая, сохранится пасмурная погода, без осадков, днём столбики термометров покажут +25°C, ночью — до +9°C. В четверг, 4 мая, днём будет +25°C, ночью также +9°C. В пятницу, 5 мая, синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков и температуру воздуха днём до +21°C, ночью +7°C.

В субботу, 6 мая, днём температура воздуха +20°C, ночью +8°C, облачно. В воскресенье, 7 мая, столбики термометров покажут днём +23°C, ночью — до +7°C.