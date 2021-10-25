​​​​​​​На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются заморозки до минус 11 градусов

Самой холодной на этой неделе в Свердловской области будет ночь со среды на четверг. Ожидаются ночные заморозки до –11 градусов.

Сегодня, 25 октября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём составит до +7 градусов, а ночью столбик термометра опустится до –5 градусов.

Во вторник, 26 октября, согласно прогнозам Уральского управления гидрометцентра, дневная температура составит от –2 до +3 градусов, ночью температура воздуха опустится до –7 градусов. Также синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 14 м/с.

В среду, 27 октября, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух днём прогреется до +4 градусов. Температура ночью опустится до –11 градусов.

В четверг днём температура воздуха составит +3 градуса, ночью — +2. В пятницу днём ожидается переменная облачность и температура до +3 градусов. В субботу днём произойдёт похолодание до –4 градусов, а ночью температура опустится до –9. Воскресенье будет дождливым и пасмурным, днём температура составит +3 градуса.

Вся неделя в Нижнем Тагиле обещает быть прохладной и дождливой.