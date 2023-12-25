На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются снегопады

В Нижнем Тагиле в первой половине недели ожидаются снегопады, вторая половина и выходные обещают быть солнечными и более морозными.



В понедельник, 25 декабря, будет пасмурно, днём столбики термометров покажут –2°C, ночью — до –7°C, снегопад. Во вторник, 26 декабря, дневная температура составит –4°C, будет пасмурно и очень снежно, ночью –5°C. В среду, 27 декабря, синоптики также обещают пасмурную и снежную погоду, температура воздуха днём –5°C, ночью до –7°C.



В четверг, 28 декабря, тагильчан ожидает небольшой снег, температура воздуха днём составит –6°C, ночью — до –11°C . В пятницу, 29 декабря, выглянет солнце, будет идти снег, днём –10°C, ночью –13°C. В субботу, 30 декабря, будет солнечно, без осадков, температура воздуха днём –12°C, ночью до –17°C. В воскресенье, 31 декабря, осадков не ожидается, столбики термометров покажут днём –16°C, ночью — до –21°C.