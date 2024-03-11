На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются резкие перепады температуры

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидаются мокрый снег и перепады температуры воздуха, сообщает Уральский гидрометцентр. Начало недели будет морозным, но с четверга в город придёт оттепель.

В понедельник, 11 марта, будет солнечно, без осадков, ветер до 8 м/с, днём столбики термометров покажут –8°C, ночью — до –18°C. Во вторник, 12 марта, дневная температура составит –7°C, ненадолго выглянет солнце, ночью похолодает до –18°C. В среду, 13 марта, будет облачно, без осадков, ветер усилится до 10 м/с, температура воздуха днём составит –5°C, ночью — около –15°C.

В четверг, 14 марта, днём до –1°C, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мокрый снег, ночью ожидается до –6°C. В пятницу, 15 марта, будет облачно, пройдёт небольшой снег, температура воздуха днём +3°C, ночью до –3°C.

В субботу, 16 марта, выглянет солнце, пройдёт небольшой снег с дождём, температура воздуха днём +1°C, ночью до –1°C. В воскресенье, 17 марта, будет облачно, без осадков, столбики термометров покажут днём +3°C, ночью — до 0°C.