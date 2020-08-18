На этой неделе в Нижнем Тагиле откроются ещё пять музеев

На этой неделе в Нижнем Тагиле откроются филиалы музея-заповедника «Горнозаводской Урал». С 19 августа возобновляют работу Историко-технический музей «Дом Черепановых», выставочные залы музея-заповедника и Мемориально-литературный музей А. П. Бондина. А 21 августа откроют свои двери Музей быта и ремёсел горнозаводского населения и Музей истории подносного промысла.

В музее «Дом Черепановых» будут открыты как постоянные, так и временные экспозиции. Тагильчанам предлагают посмотреть коллекции музыкальных автоматов из фонда музея-заповедника и радиотехники времён Великой Отечественной войны.

Выставочные залы музея-заповедника приглашают на выставку о Никите Демидове, а в мемориально-литературном музее ждут на экспозицию о литературной жизни Нижнего Тагила и творчестве Алексея Бондина. В музее истории подносного промысла откроются выставки, посвящённые истории уральской лаковой живописи по металлу.

В целях безопасности музейные сотрудники просят гостей соблюдать социальную дистанцию и находиться в масках во время посещения выставочных залов. Также все посетители должны обрабатывать руки при входе в музей, а люди с признаками ОРВИ — оставаться дома. В залах музея будет отмечен специальный маршрут, по которому можно безопасно передвигаться. В экскурсиях смогут принимать участие не более 5 человек за раз, на них можно записаться по телефону: 8 (3435) 37-02-01.