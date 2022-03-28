На этой неделе в Нижнем Тагиле будет ветрено и пасмурно

В Нижнем Тагиле в конце марта и начале апреля днём ожидается плюсовая температура и пасмурная погода. Ночами будет ещё морозно и ветрено.

В понедельник, 28 марта, в Нижнем Тагиле ожидается облачная погода, снег с дождём, +3°С днём и –4°С ночью. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Во вторник, 29 марта, немного похолодает, днём синоптики обещают –2°С, а ночью — до –7°С. Ветер 9 метров в секунду. 30 марта, в среду, тагильчан ждёт переменная облачность, сильный ветер — 16 метров в секунду — и снег с дождём. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до 3 градусов тепла, ночью похолодает до –3°С. В последний день месяца, 31 марта, будет переменная облачность и без осадков. Скорость ветра — 11 метров в секунду. Днём синоптики обещают +1°С, а ночью — около –6°С.

В пятницу, 1 апреля, будет облачно и снежно, ветер умеренный. Днём столбики термометров покажут +1°С, а ночью — до –5°С. Суббота, 2 апреля, станет самым снежным днём на этой неделе, при этом порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. Синоптики обещают облачную погоду и около –1°С днём. Ночью похолодает до –6°С. 3 апреля, в воскресенье, ветер усилится до 16 метров в секунду, будет облачная погода со снегом и дождём. В светлое время суток воздух прогреется до +7°С, а в тёмное похолодает до –2°С.