На этой неделе в Нижнем Тагиле будет по-зимнему тепло

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет по-зимнему тепло и облачно, пройдёт небольшой снег.

В понедельник, 29 января, пасмурно, без осадков, днём столбики термометров покажут –7°C, ночью — до –12°C. Во вторник, 30 января, дневная температура составит –6°C, ожидается облачная погода, ночью до –12°C. В среду, 31 января, днём потеплеет до –4°C, выглянет солнце, возможен небольшой снег, ночью температура воздуха опустится до –7°C.



В четверг, 1 февраля, днём до –4°C, синоптики прогнозируют облачную погоду, ночью ожидается до –10°C. В пятницу, 2 февраля, будет пасмурно, пройдёт небольшой снег, днём –6°C, ночью до –11°C. В субботу, 3 февраля, также будет пасмурно, температура воздуха днём –3°C, ночью до –9°C. В воскресенье, 4 февраля, выглянет солнце, возможен небольшой снег, столбики термометров покажут днём –3°C, ночью — до –8°C.