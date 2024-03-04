На этой неделе в Нижнем Тагиле будет по-весеннему прохладно и ветрено

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет по-весеннему прохладно. В начале недели на Урал опустится арктический фронт, пройдёт небольшой снег и наступит похолодание, сообщает Уральский гидрометцентр.



В понедельник, 4 марта, будет пасмурно, ветер до 13 м/с, днём столбики термометров покажут 0°C, ночью — до –2°C. Во вторник, 5 марта, дневная температура составит –1°C, ненадолго выглянет солнце, ожидается мокрый снег, ночью похолодает до –7°C. В среду, 6 марта, будет облачно, днём –7°C, ночью около –13°C.



В четверг, 7 марта, днём до –5°C, синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков, ночью ожидается до –15°C. В пятницу, 8 марта, будет облачно, пройдёт небольшой снег, температура воздуха днём –3°C, ночью до –9°C.



В субботу, 9 марта, будет пасмурно, мокрый снег, температура воздуха днём составит –2°C, ночью — до –6°C. В воскресенье, 10 марта, также будет пасмурно, пройдёт небольшой снег, столбики термометров покажут днём –4°C, ночью — до –11°C.