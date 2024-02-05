На этой неделе в Нижнем Тагиле будет идти снег

В Нижнем Тагиле на этой неделе будет идти снег. 7 и 8 февраля в городе потеплеет до –2–5°C, снегопад усилится, но с четверга осадков будет меньше, похолодает до –14–20°C, сообщают в Уральском гидрометцентре.



В понедельник, 5 февраля, пасмурно, снег, днём столбики термометров покажут –14°C, ночью — до –18°C. Во вторник, 6 февраля, дневная температура составит –2°C, ненадолго выглянет солнце, ожидается мокрый снег, ночью до –13°C. В среду, 7 февраля, днём –1°C, будет пасмурно, продолжится снегопад, ночью температура воздуха около –3°C.



В четверг, 8 февраля, днём до –4°C, синоптики прогнозируют пасмурную погоду и сильный снег, ночью ожидается до –12°C. В пятницу, 9 февраля, облачно, пройдёт небольшой снег, ветер до 10 м/с, температура воздуха днём –14°C, ночью до –17°C.

В субботу, 10 февраля, также будет облачно, температура воздуха днём –11°C, ночью до –17°C. В воскресенье, 11 февраля, будет солнечно, без осадков, столбики термометров покажут днём –10°C, ночью — до –13°C.