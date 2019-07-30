На электростанции в Нижней Туре взорвали трубы (ВИДЕО)

В Нижней Туре с помощью взрыва снесли три трубы ГРЭС, пишет E1.ru.

«На всё это понадобился ровно час: трубы взрывали с интервалом в 30 минут с 13:00 до 14:00. Выглядело всё это очень эффектно!» — поделился впечатлениями местный житель.

В компании «Т Плюс» рассказали, что ещё в 2015 году в Нижней Туре построили новую газовую электростанцию.

«Здание старой было продано. И новый собственник решил демонтировать трубы, так как они находятся в аварийном состоянии», — пояснили в «Т Плюс».

Нижнетуринскую ГРЭС начали строить в 1941 году, но из-за войны пуск первого турбоагрегата состоялся только в 1950 году. Она снабжает теплом Нижнюю Туру и Лесной. При реформировании РАО «ЕЭС России» станция была выделена из состава ОАО «Свердловэнерго» и передана ОАО «ТГК-9» в 2005 году. К началу 2010-х годов значительная часть оборудования ГРЭС была выведена из эксплуатации, продолжавшейся более полувека. Мощность ГРЭС сократилась до 268 МВт по электроэнергии и 430 Гкал/ч по теплу.