На екатеринбургского журналиста и блогера Дмитрия Фоминцева завели уголовное дело за оскорбление чувств верующих

В отношении главреда екатеринбургского издания «Точка Ньюс» и ведущего Telegram-канала «Иродъ Уральский» Дмитрия Фоминцева возбудили уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих (148 УК РФ). Накануне утром он был задержан у своего дома, а в офисе редакции был проведён обыск.

Как пишут «Вечерние ведомости» со ссылкой на самого Фоминцева, дело возбуждено из-за публикаций в Telegram-канале «Иродъ Уральский», предположительно касающихся митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга).

«Я пока в статусе свидетеля, но скоро переведут в подозреваемые», — пояснил Фоминцев журналистам.

Отметим, 26 апреля 2023 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал Дмитрия Фоминцева за распространение не соответствующих действительности сведений, касающихся главы Асбеста Натальи Тихоновой. Мэр планировала взыскать 200 тысяч рублей, однако итоговая сумма была сокращена в 10 раз, до 20 тысяч рублей.