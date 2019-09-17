На ЕКАД фура въехала в бетонные блоки и сгорела (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 17 сентября на Екатеринбургской кольцевой автодороге сгорела фура, которая ехала из Москвы в сторону Среднеуральска, пишет E1.ru.

ДТП произошло на 50-м километре трассы, на дороге были бетонные ограждения, которых, по словам дальнобойщиков, ещё накануне не было. На дороге стоял знак временного ограничения скорости до 40 километров в час. Водитель фуры зацепил колёсами бетонные блоки, в результате они разорвали бак и грузовик вспыхнул. В фургоне находился различный инструмент, обогреватели, лопаты.

Водитель не пострадал, однако фура выгорела полностью. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Участок трассы, где это произошло, перекрыли.