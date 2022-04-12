На ЕКАД фура насмерть сбила пешехода

В ночь на 12 апреля на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло смертельное ДТП. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу, тягач Freightliner, двигаясь по ЕКАД со стороны Тюменского тракта в сторону Берёзовского, сбил пешехода, который шёл по проезжей части навстречу автомобильному потоку.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. В дорожной полиции отметили, что пострадавший был в тёмной одежде без светоотражающих элементов.

Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем управлял 39-летний мужчина, имеющий стаж вождения 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 23 раза.

«Водитель пояснил, что двигался со скоростью 60–80 км/ч, за несколько метров впереди на его полосе движения увидел идущего пешехода, он предпринял экстренное торможение и повернул руль влево на встречную полосу движения, но наезда избежать не удалось», — пояснили в дорожной полиции.

По факту ДТП проводится расследование.

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